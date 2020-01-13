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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Оказывается, в России неправильно считали среднюю зарплату учителей. Теперь систему начисления денег педагогам изменят

, 02:06 [ «Аргументы Недели» ]

Оказывается, в России неправильно считали среднюю зарплату учителей. Теперь систему начисления денег педагогам изменят

В России изменят систему оплаты труда учителей. Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, 70% фонда должно уходить на оклады, а 30% — на различные прибавки и премии.

Чиновница отметила, что проблема заключается в муниципалитетах, которые сами распределяют надбавки и стимулирующие выплаты. Отчёты губернаторам регионов по средним зарплатам педагогов формируются за счёт того, что учителя берут по полторы ставки и больше, пишет «Российская газета».

Министр просвещения добавила, что после изменений в Трудовом кодексе введут единую систему оплаты учительского труда. Базовые гарантии будут прописаны в федеральном законодательстве.  Ну то есть, 70 % это реальная ставка учителя, которую нельзя изменить, а остальные 30% — это то, чем могут распоряжаться местные учреждения образования, поощряя учителей за хорошую работу.

«Так вот откуда берутся совершенно фантастические цифры. Оказывается. мы просто рвемся работать больше», «Да на одну ставку вообще не прожить, вот и вынуждены пахать, а не учить», «Интересно а себе чиновники начисляют сразу по 10 ставок или им и по одной хватает», - комментируют новость в Сети.

БИ

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