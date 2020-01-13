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13 января 2020, 01:45 [ «Аргументы Недели» ]

Не везет российским "Суперджетам." Лайнеру авиакомпании "Аэрофлот" пришлось разворачиваться обратно в аэропорт Шереметьево почти сразу после взлёта - у него оторвалась обшивка одного из двигателей.

Пассажиры, вылетевшие в 22:35 в Ставрополь, провели в воздухе полтора часа, но так никуда и не улетели, – пилоты, вырабатывая топливо, кружили над Москвой до двенадцати ночи. После посадки всех пассажиров доставили обратно в здание аэропорта, а самолетом занялись техники.

Сразу же стала ясна предварительная причина аварии, – один из сотрудников во время предполётного осмотра забыл закрепить кожух на двигателе. После взлёта его сорвало сильным встречным потоком воздуха, сообщает канал "Baza".