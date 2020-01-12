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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Японский миллиардер ищет девушку для полета в SpaceX

, 23:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Японский миллиардер ищет девушку для полета в SpaceX
Фото: Юсаку Маэзава, wikipedia.org

Поиск японским миллиардером Юсаку Маэзава подруги, которая присоединилась бы к нему в путешествии к Луне, станет предметом новой документальной программы. Он считает, что должно привлечь к нему пристальное внимание. 

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44-летний Маэзава для своей цели продал свою сеть интернет-магазинов одежды Zozo Inc компании SoftBank Group Corp и ищет одиноких женщин старше 20 лет для шоу. Планируется, что его программу покажут на потоковом сервисе AbemaTV.

«Поскольку чувство одиночества и пустоты постепенно начинает нарастать, я думаю об одной вещи - любить одну женщину», - написал Маэзава на своем веб-сайте.

«Я хочу найти спутницу жизни. Вместе с моим будущим партнером я хочу кричать о нашей любви из космоса», - пишет Маэзава. Он уточнил, что должен лететь вокруг Луны в 2023 году в качестве первого частного пассажира SpaceX Илона Маска.

«Заявители должны быть заинтересованы в полетах в космос и иметь возможность участвовать в подготовке к нему» и «быть теми, кто желает мира во всем мире», - говорится на сайте миллиардера.

Планируется, что выбор партнерши завершится к концу марта этого года.

ЕП

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