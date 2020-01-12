Здравствуй Старый Новый 7528 год! 

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12 января 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели», Юрий ДОЦЕНКО ]

Инициаторы празднования Строго Нового года что-то не доработали. Видимо торопились провести мероприятие. Ведь достойно отметить Новый год 31 декабря для истинно верующих в Бога не получается из-за Рождественского поста. Им до первой утренней звезды 7 января нельзя не выпить, ни закусить. Именно этот факт, думаю, стал основой столь радостной повторной встречи Нового года.

Но в России есть более достойная память о старом летоисчислении. Подумаешь, разница в 13 дней по Юлианскому и Григорианскому календарю, которая возникла совсем недавно, в 1918 году. То ли дело по старославянскому календарю. Там разница в тысячелетия. Да и вспоминать об этих европейских календарях в очередной раз не стоит. Слишком много чести уделяем мы всему европейскому последнее время. Это им уже пора повнимательнее и даже с завистью смотреть на всё российское. И дело не только в том, что Россия и не собирается догонять их в таких европейских достижениях, как однополые браки, наркомания и даже педофилия, а в том, что всё больше и больше открывается правда об истории России.

На помощь приходят генетические исследования археологических останков. Уже доказано, что татаро-монгольское иго - это выдумки европейских историков, поскольку никаких следов монгольских ДНК у русских не обнаружено. А вот наличие нашего славянского кода R1A1 просматривается у древних народов, которые взялись якобы ниоткуда и делись никуда. Именно эти народы (древние шумеры, этруски) заложили основы мировой цивилизации. Я лично никогда и не сомневался в этом. Конечно, и ежу понятно, что древность и развитость культуры народов отражается в его языке. Язык - это самый древний и показательный артефакт. Поэтому, ну никак не могли быть более развитыми культуры народов, имеющих примитивные, в сравнении с русским, языки. Да и совершенство красоты славянок тоже подтверждает этот факт.

Вот они, обладатели второсортных языков, и сплотились против россиян, фальсифицируя исторические факты и доказывая, что у славян не было многовековой истории. Кстати, второсортным языком назвал английский язык не я, а В.В.Набоков, когда, иммигрировав в США, стал писать на английском. Думаю, что предстоящие разработки шельфа Ледовитого океана ещё откроют новые артефакты, подтверждающие древности славянской культуры. Европейцы уговорили Петра Первого принять их летоисчисление. Конечно, это было полезно для межгосударственного общения, но отказываться от своего собственного не стоило. Так, инициаторы нового летоисчисления от рождества Христова - иудеи для себя почему-то оставили свой календарь. В этом году израильтяне встретили свой 5780-й год. Что позволяет им считать себя более древним и исключительным народом. А этим простым способом - переходом на новое летоисчисление враждебные нам европейцы добились исключения из нашей памяти периода славянской истории сразу за 5508 лет.

Вместо встречи 1 сентября Нового славянского 7208 года Россия, по указу Петра, встретила 1 января европейский Новый 1700 год. Только староверы продолжили вести летоисчисление по старославянскому календарю от сотворения мира. А что за мир был сотворён 7528 лет назад? Нет, это не тот Мир, который, якобы, сотворил Бог за 7 дней, а мир, сотворённый славянами, разгромившими в длительной и жестокой войне империю Дракона. Этот факт отражён в иконе, где Георгий Победоносец поражает дракона. Империей Дракона, скорее всего, являлись народы, которые до сих пор почитают драконов. И ведь кто-то все эти тысячелетия вёл счёт годам, как-то их записывал. Значит существовала столь ранняя культура славян. С этим не могли мириться европейцы.

Даже древнейшие народы майя начали вести своё летоисчисление более чем на 2 тысячи лет позже славян. А некоторое опережение России европейскими странами в отдельных отраслях науки и техники объясняются очень просто. Россияне всего добивались сами, своими мозгами и своими руками, а европейцы грабили колонии, уничтожая целые народы, поэтому имели возможности больше средств вкладывать в своё развитие и покупку чужих мозгов. Но теперь всё изменилось. Прямой грабёж колоний закончился. Историческая правда всё больше выбивается наружу. Вот и взвились западные СМИ в новом припадке лжи на Россию. Чего только не придумывают, но, как говорится: кривда всегда на правду наведёт.

Либералам давно надо понять, что варвар - это не славянин, от которого пахнет землёй и даже навозом, а европеец, который запахом дорогущего одеколона пытается отбить запах крови, уничтоженных европейцами народов. И не надо говорить, что это было очень давно. Люди не меняются так быстро. Подтверждением тому являются уже сегодняшние их преступления: бомбардировки мирных, никому не угрожающих, государств, таких, как Югославия, Ирак и Ливия. Так что им никогда не отмыться от своих злодеяний. Поэтому и нельзя нам забывать о своём историческом прошлом. Переходить на встречу «новолетия» с 1 сентября, как это было в допетровский период, пожалуй не стоит. У нас это теперь День знаний - начало нового учебного года. Но в этот день надо, конечно, проявлять и знание своей истории напоминанием, что это был и день Нового старославянского года. Очень важно, чтобы об этом узнавали дети. А 13 января, раз уж так повелось, отмечая Старый Новый год, обязательно надо помнить, какой именно год значится по нашему календарю. Да и символов наступающим годам нам не следует перенимать из чужих календарей. Своих предостаточно.

У славян таких покровителей годов 16 животных. Проходящий 2019 год был годом Парящего Орла, 2021 год будет годом Петуха, а нынешний год - «Прядущий Мизгирь (Паук)» - символ домашнего уюта и крепких родовых связей. Куда приятнее, чем их мерзкая крыса. Так что поздравьте друг друга со Старым Новым 7528 годом, годом Прядущего Паучка и почувствуйте себя потомками древнего, подарившего всему миру основы цивилизации, славянского народа.





