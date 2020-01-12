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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Эксперты рассказали о рисках использования кислородных масок в самолете

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Эксперты рассказали о рисках использования кислородных масок в самолете
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, сколько длится действие кислородной маски при аварийной ситуации на борту пассажирского лайнера. Известно, что они выбрасываются автоматически при разгерметизации салона самолета.

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Специалисты рассказали, что резервуары с кислородом, которые обеспечивают воздухом пассажиров хранятся в нижней части самолёта. При этом на случай, если система давления воздуха в салоне выходит из строя, используется химический кислород, хранящийся над сиденьями. В этот момент пилоту следует спустить лайнер на безопасную высоту, где будет доступ к воздуху. Но время для этого ограничено.

По словам экспертов, кислородной маски хватает на 10-20 минут с учетом того, как быстро дышит пассажир и расходует кислород.

«Пилоты могут спуститься на необходимую высоту гораздо быстрее, чем кончится кислород. Они знают ситуацию», - пояснил хирург военно-воздушных сил доктор Грегори Пиннелли, отметив, что пуск может быть резким, но паниковать не стоит.

БА

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