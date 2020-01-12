Оппозиция победила. Президент Абхазии Хаджимба подписал документ о сложении полномочий

Оппозиции Абхазии удалось добиться своего – президент Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Отставка Хаджимба серьезно ослабила переговорные позиции Суркова, который сейчас пытается стабилизировать обстановку в регионе.
Компромисса и приемлемого решения со сторонами конфликта найти не удалось. Как пишет канал «Незыгарь», представителям Кремля максимально хотелось сохранить Хаджимба в кресле президента Абхазии, но оппозиция, учитывая всю силу административного ресурса и манипуляций, была категорически против этого. И выжимала из ситуации по максимуму.
Команда действующего президента, к сожалению, могла предложить лишь фантастический сценарий подавления беспорядков, что вело к силовому конфликту и открытию уголовных дел. Оппозиция жестко настаивала на отставке Хаджимбы. И он был вынужден сложить полномочия.