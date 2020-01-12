Васильева оценила питание в школах

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12 января 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Министр просвещения России Ольга Васильева выступила против того, что школьники питаются фастфудом. Также она неодобрительно отозвалась о вендинговых автоматах, которые устанавливают в некоторых школах.

Одна из самых эффективных диет оказалась опасной

«Я категорически против вендинговых автоматов в школе и всей "сладкой истории" - с печенюшками, чипсами и газировкой. Этому в школе не место», - считает глава Минпросвещения.

При этом Васильева отметила, что когда в школах подают не разогретые полуфабрикаты, а приготовленные поварами блюда, то еда оказывается гораздо вкуснее. Также министр рассказала, что на питание школьники в основном жалуются в тех случаях, если отсутствует разнообразие.