На Укране в камеру попала работа опытного

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12 января 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: facebook

скриншот facebook-видео кражи

Камера наблюдения сняла процесс кражи денег у продавщицы в одной из торговых точек в Киеве. Видео опубликовано в социальных сетях.

В магазин заходит мужчина Он берет с полки наполнитель для лотков, передает продавцу купюру в тысячу гривен.

«Смотрите, как происходит развод, вот, этим мужчиной», — говорит девушка за кадром. Она показывает пальцем на экран монитора и поясняет, что дальше продавец выдает сдачу: «Сначала она ложит пятьсот, сто, сто, сто, ну, в общем, получается девятьсот с копейками. Под низом лежит 500 гривен. Что делает вор. Он, вот, себе завернул денежку только что, прячет ее. Вот, он ее кладет в карман, отдает песок И дальше начинает морочить голову, что отдавайте назад деньги, мне нужно на тысячу, мне нужно таких десять».

Перед тем, как начать «морочить голову», похититель отдает сдачу продавцу без припрятанной купюры. Женщина передает вору его тысячу. Немного поругавшись, он выходит из магазина.

Видео опубликовано в социальных сетях. Там называют имя и фамилию похитителя. Утверждается, что ему 39 лет, и что ранее он уже попадался на подобной краже в ноябре прошлого года.