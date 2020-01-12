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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Историк Соколов планирует перечислить колонии часть гонорара за книгу

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Историк Соколов планирует перечислить колонии часть гонорара за книгу
Фото: Википедия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов изъявил желание пожертвовать колонии половину гонорара за роман, над которым он сейчас трудится. В настоящий момент Соколов находится в СИЗО.

Историк Соколов, убивший аспирантку, переведен в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Историк Соколов, убивший аспирантку, переведен в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

В обмен на столь щедрый жест историк надеется, что ему будет позволено работать за компьютером. «Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет навстречу и разрешит работать на компьютере. Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара», - объяснил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников.

АБ

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