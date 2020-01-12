МЧС: в Москве до утра понедельника сохранится сильный ветер и гололед

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12 января 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МЧС РФ

МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с ожиданием гололедицы и усиления ветра в ближайшие часы. Отмечается, что объявление будет действовать до 10 часов утра понедельника, 13 января.

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности

«В ближайший час с сохранением до 10 часов утра 13 января в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с», - сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на прогнозы Росгидромета.

При этом спасатели призвали москвичей и гостей столицы по возможности оставаться дома, а водителям транспортных средств снизить скорость, соблюдать дистанцию на дорогах и парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций.