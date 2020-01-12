Герман Стерлигов нашел плюсы в дорожающем черном хлебе

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12 января 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что подорожание черного хлеба – это хорошо. Также он рассказал соотечественникам, как не зависеть от ценовой политики производителей продуктов.

Россиянам в 2020 году придётся платить больше за чёрный хлеб

Стерлигов высказал мнение, что в магазинах россиянам продают «отравленные химикатами» продукты. «Это есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы», - сказал он.

Также предприниматель посоветовал всем переехать из города в деревню, чтобы иметь возможность самостоятельно выращивать рожь. Излишки он рекомендовал продавать «несчастным», которые не смогли покинуть город. «тогда все будет хорошо. И детки будут при деле, и сами люди будут здоровы, и настроение у них будет хорошее», - считает Стерлигов.