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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Отпускные будут выплачивать за три рабочих, а не календарных дня до ухода в отпуск

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Отпускные будут выплачивать за три рабочих, а не календарных дня до ухода в отпуск
Фото: Pixabay

Роструд заявил о внесении изменений в Трудовой кодекс поправок, связанных с правилами ухода работников в отпуск. Изменения коснулись сроков выплат сотрудникам отпускных.

В Роструде напомнили, кто может получить дополнительные отпускные дни

В Роструде напомнили, кто может получить дополнительные отпускные дни

Отныне работодатель обязан выплатить отпускные за три рабочих дня до начала отпуска, если он был ранее согласован. Раньше бухгалтерии могли выплачивать отпускные за три календарных дня до ухода в отпуск.

Другими словами, в новой редакции закона будут фигурировать не календарные, а рабочие дни.

Но заявление на отпуск работник должен написать, как и прежде, не позднее чем за две недели. В случае, если он попросится в отпуск позже, работодатель вправе ему отказать.

ДВа

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