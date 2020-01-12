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12 января 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Курской области директор интерната воровала пенсии воспитанников с инвалидностью. По данным полиции, ущерб нанесён четверым ученикам на сумму более 1,5 млн рублей.

Женщина, пользуясь доверием детей, обналичивала деньги с их сберкнижек, якобы, для покупки нужных им вещей. Однако воспитанникам доставались лишь крохи, большую часть снятых денег в банке она тралила на себя любимую, отметили в МВД.

МВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", передает ТАСС. Директор интерната находится под подпиской о невыезде.