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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Ошибочка вышла", уволены полицейские, которые "случайно" ворвались в квартиру высокопоставленной сотрудницы Генпрокуратуры

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Московского полицейского уволили из-за случайных "обысков" в квартире высокопоставленной сотрудницы Генеральной прокуратуры РФ. Из-за ошибки в документах оперативники при поддержке спецназа ворвались в жилище Марины Гридневой – старшей помощницы генпрокурора Юрия Чайки.

Инцидент, приведший к целой череде жёстких последствий, произошёл в декабре 2019 года во время работы по делу о бывших спецназовцах ФСБ, сколотивших банду. В разработке у ФСБ было 18 адресов, по которым и надо было провести обыски. Когда за дело взялись оперативники ГУ МВД по Москве перепроверять за «старшими братьями» не стали, а просто выполнили команду. Уже на месте, когда оперативная группа при поддержке спецназа попыталась вломиться в квартиру, выяснилось, что цель – не та. В квартире находилась старшая помощница генерального прокурора РФ Юрия Чайки Марина Гриднева. Вместе с ней дома был ещё один сотрудник Генеральной прокуратуры. Вдвоём они смогли за несколько минут убедить оперативников, что входить в их жилище лучше не стоит.

Позже выяснилось, что в документы закралась ошибка. По этому адресу действительно ранее проживал один из подозреваемых, но он уже давно съехал. После жалобы Гридневой в МВД началась большая проверка, виновника – уволили, пишет канал «Baza».

БИ

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