В Москве и области объявили

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Об этом свидетельствует информация, которая содержится в прогностической карте, составленной специалистами.

"Желтый" уровень опасности был объявлен из-за ветра и гололедицы, которые, как предполагается, будут зафиксированы в столичном регионе в ближайшие два дня.

Предупреждение в Москве и Подмосковье из-за ветра будет действовать с 13.00 воскресенья до 13.00 вторника, а из-за гололедицы – до полуночи вторника. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров на дорогах.