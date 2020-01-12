В Казани молодежь перегородила дорогу танцами

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12 января 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: instagram

скриншот странички с видео из социальных сетей

Танцы посреди проезжей части парализовали движение на улице Профсоюзной в Казани. Видео появилось в социальных сетях.

Клубная музыка разрывает тишину ночного города. Посреди проезжей части сгрудилась разношерстая клубная тусовка. Молодежь совершает движения, которые похожи на танцы.

Собравшаяся толпа перегородила движение машин. Водители некоторое время выжидают, потом начинают сигналить.

Что спровоцировало появление танцующей "группировки" точно неизвестно. В подписи к видео поясняется, что в это время в этом районе был выключен свет. Возможно, из-за этого закрылся клуб, в котором молодые люди отдыхали. Разгоряченные танцами, они могли продолжить развлекаться уже на улице.

Пользователи социальных сетей восприняли эту выходку неоднозначно. Кто-то раскртиковал разнузданность молодежи, кто-то воспринял их действия терпимо.