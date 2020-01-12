12 января - День святой Анисьи Солунской. Почему в этот день нельзя работать и солить пищу?

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12 января 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

12 января православные вспоминают святую Анисью Солунскую. Считается, что в этот день можно привлечь богатство на весь год, а сны в праздник – вещие.

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Существует поверье, что если загадать вопрос, то ответ на него приснится в ночь на 13 января. Кроме того, в этот день нельзя заниматься тяжёлым домашним трудом, к примеру, колоть дрова или делать ремонт, потому что можно пораниться, солить пищу, так как соль притягивает болезни, а также заниматься рукоделием и принимать подарки от незнакомых людей, потому что таким образом можно навлечь несчастья на себя и близких.

Анисья жила в богатой христианской семье в греческом городе Салоники в конце III века. Женщина раздала всё свое имущество бедным и проводила время в посте и молитве. Анисья была убита по пути на молитвенное собрание христиан.