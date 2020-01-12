"Приписки делаем каждый день, нас заставляют", в Омске дежурный травматолог выпил и уволился посреди смены

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12 января 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Омском травмпункте произошел скандал. Дежурный врач посреди смены отказался принимать пациентов и уволился. Он рассказал, что, конечно, выпил, а потому и решил рубануть правду матку – рассказать всю правду о своей работе.

Мол, зарплаты копеечные и медиков просто заставляют заниматься приписками. «Мне 71 год, я 45 лет оперировал, теперь дорабатываю в травмпункте за 30 тысяч», - сокрушается доктор.

Ему на смену вызвали с выходного другого врача, а в местном Минздраве подтвердили, что медик действительно уволился, пишет паблик "Голос Омска".