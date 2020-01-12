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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Центробанк РФ предлагает россиянам новую схему пенсионных выплат

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Центробанк РФ предлагает россиянам новую схему пенсионных выплат
Фото: соцсети

Центробанк предложил новый вариант пенсионных выплат. Речь идёт о возможности выбора: получить все накопления сразу, заплатив 13-процентный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

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В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста, смотря что наступит раньше. ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года, сообщает «Российская газета».

Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться ещё на два года, что даст возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер.

При этом Пенсионный фонд может предложить человеку другой план, и тот волен выбирать из того, что ему более выгодно.

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