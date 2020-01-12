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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Ветеран боевых действий в Афганистане переехал в Крым и год не может получить гражданство РФ

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ветеран боевых действий в Афганистане переехал в Крым и год не может получить гражданство РФ
Сергей Дементьев, фото из личного архива

Ветеран боевых действий в Афганистане 53-летний житель Бишкека Сергей Дементьев купил в Симферополе квартиру и решил переехать в Крым. Но российское гражданство он не может получить уже больше года.

Крымские власти не знают о затруднении при получении жителями Крыма паспортов граждан РФ

Крымские власти не знают о затруднении при получении жителями Крыма паспортов граждан РФ

После воссоединения Крыма с Россией у мужчины есть право на получение российского гражданства в рамках госпрограммы по переселению соотечественников в упрощённом порядке.

В Крыму этот проект пока не действует. Ветеран выбрал для оформления документов Свердловскую область. Дементьев дважды приезжал в Россию, но подать бумаги на получение разрешения на временное проживание (РВП) у него не вышло. То принимавшая документы сотрудница была в отпуске, то из-за новогодних праздников никто не работал. В МВД РФ пояснили, что мужчина может подать документы на РВП в российском консульстве в Киргизии, - передает RT.

Дементьев родился в 1966 году в городе Фрунзе (Бишкек) Киргизской ССР, куда его семья переехала из Рязани. В Бишкеке Сергей окончил школу и два года подряд пытался поступить в Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, но не прошёл по состоянию здоровья. В 18 лет Сергея призвали на срочную службу в армию. Три месяца он проходил учебную подготовку, а после этого был направлен в Афганистан. Он награжден медалью.

После службы вернулся в Бишкек. Работал.  После воссоединения Крыма с Россией Дементьев купил в Симферополе квартиру и решил получить российское гражданство, надеясь, что на полуострове у него будут перспективы. 

ИЧ

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