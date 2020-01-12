В Якутии из-за аварии на подстанции "Майя" остались без электроснабжения жители пяти заречных улусов - Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы. Без света остались более 60 тысяч человек.
По уточненным данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, под отключение электроснабжения попали 64 тысячи человек. Теплоснабжение жилых домов не нарушено, так как в котельных запущены резервные источники питания.
Энергетики запускают резервные станции.
"На месте обрыва уже начались ремонтные работы. Централизованное энергоснабжение будет полностью восстановлено", - сообщили якутские энергетики. На данный момент, энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение.