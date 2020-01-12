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12 января 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Якутии из-за аварии на подстанции "Майя" остались без электроснабжения жители пяти заречных улусов - Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы. Без света остались более 60 тысяч человек.

По уточненным данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, под отключение электроснабжения попали 64 тысячи человек. Теплоснабжение жилых домов не нарушено, так как в котельных запущены резервные источники питания.

Энергетики запускают резервные станции.

"На месте обрыва уже начались ремонтные работы. Централизованное энергоснабжение будет полностью восстановлено", - сообщили якутские энергетики. На данный момент, энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение.