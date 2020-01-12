Восемь человек, пострадавших в ДТП в Шацком районе Рязанской области, находятся в тяжелом состоянии

//Общество 13+

12 января 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

По уточненной информации, три человека погибли и восемь человек серьезно пострадали в результате ДТП в Шацком районе Рязанской области. Семеро пострадавших доставлены в Шацкую районную больницу и один человек в Сасовскую райбольницу.

ДТП случилось в Рязанской области, трое погибших

На трассе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. По данным рязанских медиков, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Всех положили в реанимацию. Проводятся необходимые операции.

МЧС опубликовала фотографию с места страшной аварии. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины аварии.

В Рязанской области вчера шел сильный мокрый снег. А ночь на воскресенье, 12 января, похолодало, подморозило.

Корреспондент "Аргументов недели", находящийся в эти дни в Рязани, вчера, 11 января, попал в ДТП по пути в Дашково-Песочня. В автобус 53 маршрута на остановке в центре города врезался автобус другого маршрута. В этом ДТП, к счастью никто не пострадал. Но наш корреспондент обратил внимание, сколько людей набивается в маршрутки. В Дашково-Песочню идет много маршруток, но все они в пятницу и в субботу были сильно переполнены. Пассажиры битком стояли в салоне, что противоречит правилам дорожного движения.