Восемь человек, пострадавших в ДТП в Шацком районе Рязанской области, находятся в тяжелом состоянии

По уточненной информации, три человека погибли и восемь человек серьезно пострадали в результате ДТП в Шацком районе Рязанской области. Семеро пострадавших доставлены в Шацкую районную больницу и один человек в Сасовскую райбольницу.
На трассе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. По данным рязанских медиков, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Всех положили в реанимацию. Проводятся необходимые операции.
МЧС опубликовала фотографию с места страшной аварии. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины аварии.
В Рязанской области вчера шел сильный мокрый снег. А ночь на воскресенье, 12 января, похолодало, подморозило.
Корреспондент "Аргументов недели", находящийся в эти дни в Рязани, вчера, 11 января, попал в ДТП по пути в Дашково-Песочня. В автобус 53 маршрута на остановке в центре города врезался автобус другого маршрута. В этом ДТП, к счастью никто не пострадал. Но наш корреспондент обратил внимание, сколько людей набивается в маршрутки. В Дашково-Песочню идет много маршруток, но все они в пятницу и в субботу были сильно переполнены. Пассажиры битком стояли в салоне, что противоречит правилам дорожного движения.