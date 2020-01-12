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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной за зиму

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеовести

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной за зиму
снежинка, pixabay.com
Ночь на воскресенье, 12 января, стала самой холодной за весь зимний сезон в Москве. Согласно последней информации, на базовой метеостанции ВДНХ под утро столбик термометра опустился до минус 6 градусов.
 
Температура в Москве 13 января может установить очередной рекорд

Температура в Москве 13 января может установить очередной рекорд

 
По области были зафиксированы морозы до минус 12,2 градуса. Синоптики, однако, отмечают, что даже такие температурные показатели вдвое выше климатической нормы января. "Это выдающийся результат", – подчеркнули метеорологи.
 
Уточняется, что только один раз в декабре 2019 года утром было ниже минус 5 градусов, а в январе самая низкая температура была замечена в утреннее время 1-го числа – минус 3 градуса.
 
Подчеркивается, что оттепель вернется в Москву уже на днях.
ЕТ

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