Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной за зиму

Ночь на воскресенье, 12 января, стала самой холодной за весь зимний сезон в Москве. Согласно последней информации, на базовой метеостанции ВДНХ под утро столбик термометра опустился до минус 6 градусов.

По области были зафиксированы морозы до минус 12,2 градуса. Синоптики, однако, отмечают, что даже такие температурные показатели вдвое выше климатической нормы января. "Это выдающийся результат", – подчеркнули метеорологи.

Уточняется, что только один раз в декабре 2019 года утром было ниже минус 5 градусов, а в январе самая низкая температура была замечена в утреннее время 1-го числа – минус 3 градуса.

Подчеркивается, что оттепель вернется в Москву уже на днях.