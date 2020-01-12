Российский кинофильм «Дылда» продолжает собирать международные награды

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12 января 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Международная федерация кинопрессы на международном кинофестивале в Калифорнии вручила приз лучшему фильму на иностранном языке российской киноленте «Дылда».

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил главный приз на Женевском кинофестивале

«Дылда» – вторая режиссерской работой Кантемира Балагова. Действие картины происходит в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на премию «Оскар».

Ранее режиссёр картины, выпускник творческой мастерской Александра Сокурова Кантемир Балагов говорил, что после прочтения книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич и еще нескольких книг, он понял, насколько у него было поверхностное представление о войне.

«И ещё больше убедился в том, что герой нашего времени – женщина», – сказал режиссёр.