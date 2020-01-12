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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Российский кинофильм «Дылда» продолжает собирать международные награды

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Российский кинофильм «Дылда» продолжает собирать международные награды
Фото: соцсети

Международная федерация кинопрессы на международном кинофестивале в Калифорнии вручила приз лучшему фильму на иностранном языке российской киноленте «Дылда».

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил главный приз на Женевском кинофестивале

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил главный приз на Женевском кинофестивале

«Дылда» – вторая режиссерской работой Кантемира Балагова. Действие картины происходит в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на премию «Оскар».

Ранее режиссёр картины, выпускник творческой мастерской Александра Сокурова Кантемир Балагов говорил, что после прочтения книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич и еще нескольких книг, он понял, насколько у него было поверхностное представление о войне.

«И ещё больше убедился в том, что герой нашего времени – женщина», – сказал режиссёр.

ДВа

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