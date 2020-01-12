Крымские власти не знают о затруднении при получении жителями Крыма паспортов граждан РФ

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12 января 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов прокомментирвал заявление депутат Госдумы Натальи Поклонской, заявившей о трудностях крымчан при получении паспорта гражданина РФ.

Поклонская рассказала о проблемах крымчан с получением паспортов

Как сказал Зырянов, Федеральная миграционная служба делает российские паспорта с упрощенной системой получения не только крымчанам, но и жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Комментируя жалобу депутата Натальи Поклонской, крымский чиновник сказал: "Я не знаю такой проблемы... Не знаю проблем с Федеральной миграционной службой".

Поклонская ранее рассказала об обращении к ней с жалобами людей, которые не смогли получить российское гражданство в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства, у других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума.