Крымские власти не знают о затруднении при получении жителями Крыма паспортов граждан РФ

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов прокомментирвал заявление депутат Госдумы Натальи Поклонской, заявившей о трудностях крымчан при получении паспорта гражданина РФ.
Как сказал Зырянов, Федеральная миграционная служба делает российские паспорта с упрощенной системой получения не только крымчанам, но и жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Комментируя жалобу депутата Натальи Поклонской, крымский чиновник сказал: "Я не знаю такой проблемы... Не знаю проблем с Федеральной миграционной службой".
Поклонская ранее рассказала об обращении к ней с жалобами людей, которые не смогли получить российское гражданство в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства, у других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума.