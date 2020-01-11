В российских школьных аттестатах появятся новые оценки

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11 января 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РГ

Фото из открытых источников

В России продолжается реформа образовательной системы. В частности, в ближайшее время в школьных аттестатах могут появиться новые оценки, рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Министр просвещения РФ одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить зачеты вместо оценок по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Физкультура».

«Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. Может быть, не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», - пояснила Ольга Васильева грядущие нововведения.