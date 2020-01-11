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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В российских школьных аттестатах появятся новые оценки

, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РГ

В российских школьных аттестатах появятся новые оценки
Фото из открытых источников

В России продолжается реформа образовательной системы. В частности, в ближайшее время в школьных аттестатах могут появиться новые оценки, рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

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Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить зачеты вместо оценок по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Физкультура».

«Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. Может быть, не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», - пояснила Ольга Васильева грядущие нововведения.

ЛЧ

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