В РПЦ дали советы для знакомства с девушками

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11 января 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В РПЦ порекомендовали хорошие места для знакомств с девушками. Мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). РПЦ: Почему разрешили крестить иностранными именами

Для православного естественно знакомиться с девушками в храме, считает митрополит. Он напомнил, что браки заключаются на небесах, и заметил, что многие теперь уже женатые люди познакомились именно в церкви.

Было бы странным воспринимать храмы исключительно как место, где можно найти невесту: "Но это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь", - уточнил Иларион.