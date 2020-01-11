В РПЦ дали советы для знакомства с девушками

В РПЦ порекомендовали хорошие места для знакомств с девушками. Мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Для православного естественно знакомиться с девушками в храме, считает митрополит. Он напомнил, что браки заключаются на небесах, и заметил, что многие теперь уже женатые люди познакомились именно в церкви.
Было бы странным воспринимать храмы исключительно как место, где можно найти невесту: "Но это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь", - уточнил Иларион.