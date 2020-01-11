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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В РПЦ дали советы для знакомства с девушками

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ дали советы для знакомства с девушками
фото: pixabay.com

В РПЦ порекомендовали хорошие места для знакомств с девушками. Мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). 

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Для православного естественно знакомиться с девушками в храме, считает митрополит. Он напомнил, что браки заключаются на небесах, и заметил, что многие теперь уже женатые люди познакомились именно в церкви.

Было бы странным воспринимать храмы исключительно как место, где можно найти невесту: "Но это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь", - уточнил Иларион.

АС

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