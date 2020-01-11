Обычный герой: латвийский ветеринар уехал в Австралию, чтобы спасти животных

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11 января 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Есть люди в наше время, которым небезразлична судьба животных на планете. И совсем неважно, что помощь требуется братьям нашим меньшим на другом конце света. Обычный латвийский ветеринар Янис Бейнертс бросил все и уехал в Австралию, чтобы спасать животных, которые гибнут от пожара.

Янис Бейнертс решил все сам. Своим коллегам врач сказал, что у него появилось чувство, что если этого не сделать, то что-то в мире устроено не так. Он просто собрал вещи, купил билет и улетел туда, где нужна его помощь.

Его коллега Диана Роменкова рассказывает: «Я просто плачу от эмоций. Так меня это тронуло. Он и звал меня, но я не смогла за пару часов собраться. А Янис смог. Он купил билет в интернете и отправился, сам не зная, что будет дальше. Он уже добрался до Сиднея. Купил местную телефонную карту и позвонил нам. В дороге Янис провел 40 часов: летел в Амстердам, потом в Китай, потом в Сидней. Могу сказать, что Янис – прекрасный ветеринар. И прекрасный человек. Он же не мальчик, чтобы доказывать что-то. Мог бы спокойно и в Риге работать. Он говорил со своими приятелями из Австралии. Да, там сейчас «ад на земле». Там животные горят заживо. Он выбрал свой путь».

Прекрасно, что в наше такое расчетливое время есть те, которым небезразлична судьба живого существа. Мы же в ответе за тех, кого приручили.