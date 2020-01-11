На полигоне ТБО в Полетаево не обнаружено возгорания

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11 января 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Специалисты регионального министерства экологии уточнили, что пожар случился на прилегающей к полигону территории, где хранились отходы древесины.

Как сообщил начальник отдела пропаганды министерства экологии Челябинской области Сергей Безруков, специалисты осмотрели полигон, но возгораний не обнаружили. По информации МЧС вчера было оперативно ликвидировано возгорание на площадке с отходами древесины. Он также подчеркнул, что полигон ТБО является частным предприятием, поэтому в конфликтах с активистами должны разбираться полиция.

«Все граждане, которые стали свидетелями экологических нарушений, должны обращаться в контролирующие органы, а не пытаться проникнуть на объект самостоятельно», - отметил он.