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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Современный Гитлер, велосипедики, аборты и Беслан. Милонов завел свой канал на YouTube – 400 подписчиков, 2 тысячи дизлайков

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Современный Гитлер, велосипедики, аборты и Беслан. Милонов завел свой канал на YouTube – 400 подписчиков, 2 тысячи дизлайков

Депутаты и политики давно осваивают интернет пространство. И тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» такую площадку как YouТube. И вот случилось чудо - он наконец-то записал свой первый видеоролик.

В нем он рассказал о своем отношении к блогерам. Назвал Дудя Гитлером, рассказал о «пятой колонне», засилии велосипедистов и вреде абортов. И каждая его фраза: "вонючее клопиное меньшинство", "если вы посетитель модного московского кофешопа", "ты жадный гопник", "ты что, Гитлер?" может вызвать бурную дискуссию психиатров. Отсюда и статистика канала: 400 подписчиков и 2000 дилайков у первого ролика.

«Ой как хорошо, что ты здесь появился, Виталик, хоть правду всю узнаёшь о себе», «Удивляет содержание всех ютуб каналов? Нас тоже удивляет враньё федеральных каналов», «Мне очень сложно понять, зачем люди выставляют напоказ собственную ущербность», «Это тебе не радио, тут тебя адекватным никто не считает», «Во всех высказываниях чувствуется невроз в разной степени. Да и сам стиль полемики явно нездоровый - эмоционально окрашенные, с бранной лексикой, но далекие от здравого смысла и объективного анализа выражения», «Это же надо такую ересь нести, так ещё и свято верить в это... Говорят, вы православный. Очень хочется знать, как вас в храмы ещё пускают? Бедный батюшка, что вас исповедует», - сочувствуют депутату пользователи Сети в комментариях.

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