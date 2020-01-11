Фиктивный брак. Как оказалось, Лолита многого не знала о прошлом своего бывшего мужа

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11 января 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Когда Лолита Милявская узнала об изменах своего мужа Дмитрия Иванова, она решила добиваться признания своего брака фиктивным, рассказывая всем, что женился спортсмен на ней ради израильского гражданства.

С учетом «счастливой жизни», о которой певица рассказывала в многочисленных интервью в течение 9 лет, это, казалось, по меньше мере, странным. Но как оказалось, Лолита многого не знала о своем супруге. А у него за плечами уже был опыт фиктивной женитьбы на женщине старше себя ради гражданства.

"Как нам удалось выяснить, до знакомства с Лолитой Дмитрий был женат на даме значительно старше себя. Брак с женщиной 1954 года рождения был зарегистрирован во Дворце бракосочетаний №1 Москвы 29 мая 2009 года, а расторгнут в январе-2010, то есть просуществовал всего восемь месяцев. В это время Иванов, который родом из Белоруссии, получил Российское гражданство, и затем стремительно развелся", – цитирует адвоката Жорин газета "Комсомольская правда".

Юрист подчеркнул, что и предыдущая женитьба Иванова могла быть фиктивной. Для подтверждения этого факта были запрошены соответствующие документы. "Что особенно важно – Лолита не знала об этом браке. Иванов ей никогда не рассказывал, все вскрылось уже в процессе развода", – утверждает Жорин.