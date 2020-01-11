"Большую часть ноги съела саркома", житель Курска победил рак и стал профессиональным бегуном

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11 января 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Шевченко остался без ноги в 15 лет. Он всегда занимался спортом, но нога стала болеть и реагировать на погоду. Врачи огорошили подростка страшным диагнозом. «Мне сделали рентген и оказалось, что большая часть кости просто отсутствует. Ее съела саркома», - рассказал парень журналистам.

Но замкнуться дома не вышло — отец сразу посадил парня за комбайн и загрузил работой. А потом и продал свой дом, чтобы купить сыну протез. «Он сказал: «Или, сынок, мы встаем и работаем, или нам будет труба». Отец продал фамильный дом, где я родился и вот стоимость протеза - это ровно цена дома и еще немного пришлось добавить», - вспоминает Анатолий.

Люди смеялись в лицо, говорили, чтобы он вернулся с небес на землю, потому что спорт не для того, у кого ампутирована нога, но за пару лет упорный молодой человек научился бегать не хуже здоровых ребят, пишет канал "Mash".

К своим 27 он попал в региональную сборную бегунов, а 3 февраля будет участвовать в Кубке России в Чебоксарах. Сейчас он получает второе высшее образование и мечтает стать тренером для детишек с ограниченными возможностями.