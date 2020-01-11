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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Синоптики: снегопад не покинет Москву до вечера субботы

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Синоптики: снегопад не покинет Москву до вечера субботы
Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что снег в Москве будет идти ещё около 8 часов. По его словам, высота снежного покрова в некоторых районах столицы увеличится до 10 сантиметров.

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«В 9 часов станция ВДНХ показала непрерывный снег, и часам к 18-19 он полностью прекратится», - пояснил синоптик.

При этом Леус отметил, что утром высота снежного покрова составляла около 5 сантиметров. Специалист добавил, что в северных районах будет наблюдаться меньше снега, чем в южных.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение, связанное с ожиданием мокрого снега и гололедицы. В ведомстве призвали гостей и жителей столицы быть аккуратнее и внимательнее.

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