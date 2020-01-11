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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял Сталина

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял Сталина
Фото: соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз проклял председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина за репрессии. Об этом он написал в поздравлении с Днем восстановления государственности чеченского народа в соцсети.

Похоже, Кадыров считает Иосифа Виссарионовича чуть ли не своим личным врагом, потому что проклинает его регулярно раз в год, а то и два. Ранее глава Чечни проклинал Сталина в День памяти и скорби, который отмечается в Чечне 23 февраля, вспоминает «НСН». «Я в очередной раз повторяю — пусть будет проклят Иосиф Сталин, отдавший команду учинить расправу над чеченским народом. Мы помним поименно каждого, кто навечно остался в земле Сибири и степях Казахстана. И никогда не забудем», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что Россия публично признала факт незаконной депортации чеченского народа и принесла ему свои извинения.

БИ

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