МЧС предупредило москвичей о гололедице и мокром снеге в ближайшие часы

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11 января 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с ожидаемым гололедицы и мокрого снега в Москве и Подмосковье. Отмечается, что заявление будет действовать до 17 часов субботы, 11 января.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 17 часов 11 января по городу Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед», - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Москве.

В ведомстве призывают жителей и гостей столицы быть острожными и внимательными, а также снизить скорость при управлении транспортным средством и соблюдать дистанцию на дорогах. При этом спасатели просят избегать обгоны и внезапные маневры.