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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество

Международные эксперты назвали 10 городов мира с лучшими условиями для жизни

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Международные эксперты назвали 10 городов мира с лучшими условиями для жизни
Фото: Pixabay

Столица России заняла 6-е место в рейтинге лучших городов для жизни. Эксперты международной консалтинговой компании Resonance проанализировали качество жизни в 100 городах мира.

В 23 параметра, по которым оценивалось качество жизни, вошли доступность жилья, трудоустройство, состояние окружающей среды, а также уровень экономики и культуры.

По итогам 2019 года лучшим городом для жизни стал Лондон, в котором побывало рекордное число туристов – почти 20 млн человек.  Второе место занял Париж, третье – Нью-Йорк, на четвёртом Токио, а пятой стала Барселона. Москва в рейтинге открывает вторую пятёрку топ-10.

Кроме столицы России в десятку лучших для жизни городов также вошли Чикаго, Сингапур, Дубаи и Сан-Франциско.

ДВа

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