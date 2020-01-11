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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество

Болельщики ужаснулись при виде ростовой куклы талисмана местного клуба

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Болельщики ужаснулись при виде ростовой куклы талисмана местного клуба
Фото: соцсети

Футбольный клуб «Дружба», выступающий во втором дивизионе, представил болельщикам маскот (ростовую куклу) кавказского зубра, который в 2019 году был выбран талисманом клуба.

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В дирекции клуба сообщили, что сфотографироваться с талисманом можно будет с началом весенней серии турнира при проведении домашних матчей. Правда, болельщики особой радости по этому поводу не испытали. В соцсетях ростовую куклу назвали «страшной», «ужасной» и «способной пугать детей».

«Кавказский зубр, конечно, не красавец, но клубная кукла – это ещё хуже», – пишут болельщики.

В пресс-службе команды заявили, что такому талисману не страшны ни снег, ни морозы, и забивать голы он готов при любых погодных условиях. А в роли талисмана на первой фотосессии выступил генеральный директор клуба. Сразу же после этого заявления болельщики вспомнили старую шутку: «Если не выиграем, то хотя бы напугаем».

В клубе реакцию болельщиков не комментируют.

ДВа

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