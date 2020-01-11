Три миллиарда человек перепишут в 50 странах мира в 2020 году

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11 января 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Росстат

В 2020 году на территории более 50 стран мира, в том числе и России, проведут переписи населения. Среди них самые населённые государства планеты – Китай, США и Индонезия.

"Людей все меньше, а денег, чтобы их посчитать, надо все больше", 33 миллиарда рублей потратят на перепись населения в 2020 году

Одними из первых – в апреле 2020 года – проведут всеобщую перепись населения Соединённые Штаты Америки. Как сообщает Росстат, самым острым вопросом в США стало добавления графы «гражданство» в бланки новой переписи. На этом настаивал Дональд Трамп, недовольный масштабами миграции жителей сопредельных государств. Но Верховный суд США не поддержал эту инициативу и вопрос о гражданстве не вошёл в бланк американской переписи 2020 года.

Седьмая по счёту всеобщая перепись населения пройдёт в ноябре 2020 года в Китае. Болезненная тема переписи в Поднебесной – недоучёт жителей сельской местности, где членов семьи зачастую просто скрывают.

«Тем не менее, по данным последней переписи 2010 года, количество жителей в КНР увеличилось до 1,37 млрд человек», – сообщает Росстат.

Что касается России, то перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на Едином портале госуслуг.