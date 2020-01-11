Экономист дал оценку прогнозу Всемирного банка

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11 января 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Всемирный банк (ВБ) представил очередной ежегодный прогноз, согласно которому рост мировой экономики в 2020 году составит 2,5%. В отчете указано, что эту динамику поддержит постепенное восстановление инвестиций и торговли. При этом в США рост ВВП замедлится до 1,8%, в Китае – до 5,9%, а вот в России вырастет до 1,6%.

Экономист Никита Кричевский заявил, что Всемирный банк составляет прогнозы прежде всего для себя. «Конечно, мы можем принять к сведению прогноз в 2,5% роста мирового ВВП, но при этом должны понимать, ради каких целей этот прогноз. Уж всяко не для того, чтобы потроллить Россию или другие государства - например, Китай, где темпы экономического роста прогнозируются в несколько раз выше», - подчеркнул эксперт.