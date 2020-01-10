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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Сети делятся последней записью погибшей украинской стюардессы

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети делятся последней записью погибшей украинской стюардессы
фото: pixabay.com

Пользователи Всемирной паутины растроганно делятся друг с другом в соцсетях последним постом, опубликованным в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране. 

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Люди со всего мира оставляют трогательные и сочувствующие комментарии под последней записью на странице стюардессы. Ею стала фотография Валерии в одном из отелей в Таиланде с подписью "Работа, я тебя люблю".

В 2015 году Овчарук устроилась работать бортпроводницей и вышла замуж за пилота. Девушка публиковала снимки из разных городов мира. "Я верю, что могу летать… Я верю, что могу коснуться неба", - таким был ее девиз.

Лайнер "Международных украинских авиалиний" потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил. Причины катастрофы до сих пор не ясны.

АС

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