В Сети делятся последней записью погибшей украинской стюардессы

//Общество 13+

10 января 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пользователи Всемирной паутины растроганно делятся друг с другом в соцсетях последним постом, опубликованным в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране. Рябков дал комментарии относительно авиакатастрофы в Иране

Люди со всего мира оставляют трогательные и сочувствующие комментарии под последней записью на странице стюардессы. Ею стала фотография Валерии в одном из отелей в Таиланде с подписью "Работа, я тебя люблю".

В 2015 году Овчарук устроилась работать бортпроводницей и вышла замуж за пилота. Девушка публиковала снимки из разных городов мира. "Я верю, что могу летать… Я верю, что могу коснуться неба", - таким был ее девиз.

Лайнер "Международных украинских авиалиний" потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил. Причины катастрофы до сих пор не ясны.



