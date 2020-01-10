В Сети делятся последней записью погибшей украинской стюардессы

Пользователи Всемирной паутины растроганно делятся друг с другом в соцсетях последним постом, опубликованным в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране.
Люди со всего мира оставляют трогательные и сочувствующие комментарии под последней записью на странице стюардессы. Ею стала фотография Валерии в одном из отелей в Таиланде с подписью "Работа, я тебя люблю".
В 2015 году Овчарук устроилась работать бортпроводницей и вышла замуж за пилота. Девушка публиковала снимки из разных городов мира. "Я верю, что могу летать… Я верю, что могу коснуться неба", - таким был ее девиз.
Лайнер "Международных украинских авиалиний" потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил. Причины катастрофы до сих пор не ясны.