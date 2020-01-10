"Сам себе режиссер" закрыли спустя 28 лет эфиров

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10 января 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Государственная телекомпания ВГТРК приняла решение снять с эфира программу "Сам себе режиссер", выходившую с января 1992 года. Об этом объявил бессменный ведущий и руководитель шоу Алексей Лысенков. Дерзкий участник шоу "Давай поженимся" упрекнул Розу Сябитову за замужество дочери свахи

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он подчеркнул, что останется в эфире: "Я выхожу на телеканале "Звезда", у меня две программы на "Детском радио", есть еще проекты. Я не безработный, я в строю", - заверил Алексей Лысенков.

Шоу "Сам себе режиссер" в январе исполнилось 28 лет. Программа показывала любительские ролики, которые в редакцию присылали ее зрители. Идея проекта принадлежала Михаилу Лесину, который ранее видел аналогичное шоу в США.