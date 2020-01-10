Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Были уволены сотрудники с хорошими должностями". Снимавших стрельбу на Лубянке силовиков выгнали из ФСБ

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

После стрельбы на Лубянке в ФСБ ожидаемо начались «чистки», потому что ЧП было слишком громким и резонансным. и то, что полетят головы, никто не сомневался.

Но увольняют из органов не за то, что дилетант псих-одиночка смог в течении более 30 минут вести огонь в центре Москвы рядом с главным зданием силовиков, а за то, что эта информация, в  том числе и видео с места событий, попали в СМИ.

Как сообщают РБК были уволены 16 человек из отдела «П» центрального аппарата 16 человек, По информации znak.соm, должностей лишились пять силовиков. «Были уволены не рядовые сотрудники, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — рассказал источник в органах.

Напомним, вечером 19 декабря возле здания ФСБ в районе Лубянки 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой умер в больнице. По данным Минздрава, еще пять человек, включая одного гражданского, получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

БИ

//картина дня

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за то непрофессионализм, а за то, что информация в том числе и видео с места событий попали…

//новости ан

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…

//новости ан

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…

//новости ан

//новости ан

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…