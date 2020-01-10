"Были уволены сотрудники с хорошими должностями". Снимавших стрельбу на Лубянке силовиков выгнали из ФСБ

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10 января 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

После стрельбы на Лубянке в ФСБ ожидаемо начались «чистки», потому что ЧП было слишком громким и резонансным. и то, что полетят головы, никто не сомневался.

Но увольняют из органов не за то, что дилетант псих-одиночка смог в течении более 30 минут вести огонь в центре Москвы рядом с главным зданием силовиков, а за то, что эта информация, в том числе и видео с места событий, попали в СМИ.

Как сообщают РБК были уволены 16 человек из отдела «П» центрального аппарата 16 человек, По информации znak.соm, должностей лишились пять силовиков. «Были уволены не рядовые сотрудники, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — рассказал источник в органах.

Напомним, вечером 19 декабря возле здания ФСБ в районе Лубянки 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой умер в больнице. По данным Минздрава, еще пять человек, включая одного гражданского, получили ранения. Стрелок был ликвидирован.