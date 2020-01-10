"Власть добилась "устранения" детей", у жительницы Челябинска отобрали племянников, сожгли дом, чтобы не давать квартиру сироте

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10 января 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Челябинской области у женщины сначала забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять решение суда о выделении сиротам жилья.

Историю семьи рассказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он сообщил, что мать детей лишена родительских прав, отец в тюрьме. Над тремя девочками ещё в 2015 году оформила опекунство тетя. Ситуация изменилась после решения суда — в течение пяти месяцев дать квартиру одной из девочек, ставшей совершеннолетней.

Администрация района жильё не предоставила, а вместо этого «добилась «устранения» детей». Одна из отобранных девочек страдает ДЦП, её поместили в спецучреждение, где, по словам тёти, ребёнок сильно похудел – «кожа и кости, как в концлагере».

Сегодня он сообщил, что прошлой ночью дом тёти девочек сожгли, погиб её 47-лений муж. В этот момент женщина была на дежурстве в больнице, где работает санитаркой. По словам корреспондента ОТВ, приехавшего вместе с уполномоченными в Полетаево, дом сгорел дотла.

По словам Шаргунова, ей угрожали из-за общения с журналистами.