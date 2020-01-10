СМИ выяснили стоимость рождественского кардигана Путина

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10 января 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин на рождественской службе, фото: kremlin.ru

СМИ выяснили, сколько стоит кардиган президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе, проходившей в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Путин пожелал россиянам испытать "радость и душевный подъём" в Рождество

Бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро (204 тысячи рублей).

В кроссовках этого же бренда российский лидер был замечен в совместной поездке с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Валаамский монастырь в июле. Их цена составляла 61 550 рублей, пишет Lenta.ru.