СМИ выяснили стоимость рождественского кардигана Путина

СМИ выяснили, сколько стоит кардиган президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе, проходившей в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро (204 тысячи рублей).
В кроссовках этого же бренда российский лидер был замечен в совместной поездке с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Валаамский монастырь в июле. Их цена составляла 61 550 рублей, пишет Lenta.ru.