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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ выяснили стоимость рождественского кардигана Путина

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ выяснили стоимость рождественского кардигана Путина
Президент России Владимир Путин на рождественской службе, фото: kremlin.ru

СМИ выяснили, сколько стоит кардиган президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе, проходившей в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. 

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Бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро (204 тысячи рублей).

В кроссовках этого же бренда российский лидер был замечен в совместной поездке с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Валаамский монастырь в июле. Их цена составляла 61 550 рублей, пишет Lenta.ru.

АС

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