Все равно же не увидят. Инвалидам по зрению к Новому году раздали подарки с просроченными продуктами

//Общество 13+

10 января 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Сок, конфеты, круассанчики и энергетические напитки. Такой набор получил каждый, кто состоит в местном Обществе слепых.

Проблема в том, что у всего этого добра давно истек срок годности. Да, никто не умер и никто не отравился и, возможно, об этом вообще никто бы не узнал, вот только одна из бабушек угостила сладостями из подарка детей и внуков. А они как назло оказались зрячими.

Кто же подсунул людям просрочку? Как сообщает канал "Mash", это Алексей Якимов — местный предприниматель и владелец кофейни «Гоголь». Подобные наборы он собирает уже 10 лет и говорит, такое впервые — якобы, случайно попала со склада из других коробок. Видимо, бизнесмену тоже неплохо бы проверить зрение.