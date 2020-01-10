Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Все равно же не увидят. Инвалидам по зрению к Новому году раздали подарки с просроченными продуктами

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Все равно же не увидят. Инвалидам по зрению к Новому году раздали подарки с просроченными продуктами

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Сок, конфеты, круассанчики и энергетические напитки. Такой набор получил каждый, кто состоит в местном Обществе слепых.

Проблема в том, что у всего этого добра давно истек срок годности. Да, никто не умер и никто не отравился и, возможно, об этом вообще никто бы не узнал, вот только одна из  бабушек угостила сладостями из подарка детей и внуков. А они как назло оказались зрячими.

Кто же  подсунул людям просрочку? Как сообщает канал "Mash", это Алексей Якимов — местный предприниматель и владелец кофейни «Гоголь». Подобные наборы он собирает уже 10 лет и говорит, такое впервые — якобы, случайно попала со склада из других коробок. Видимо, бизнесмену тоже неплохо бы проверить зрение.

БИ

//картина дня

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за то непрофессионализм, а за то, что информация в том числе и видео с места событий попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…

//новости ан

//новости ан

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…

//новости ан

//новости ан

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…