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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Психолог: просмотр аккаунтов в соцсетях может привести к психическому расстройству

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Психолог: просмотр аккаунтов в соцсетях может привести к психическому расстройству
фото: pixabey

Просмотр аккаунтов в соцсетях может привести к психическому заболеванию FoMO.Так специалисты называют синдром боязни пропустить что-то интересное или хорошую возможность. 

Такой синдром может появиться у человека, который наблюдает за жизнью своих друзей в соцсетях. Ему может показаться, что они проводят время гораздо интересней. Связано это с тем, что в сеть попадают самые содержательные события - походы в театр, кино, спортивные соревнования, выставки, танцы, путешествия, тусовки.

В результате у пользователя формируется ощущение, что он неправильно или неинтересно живет, и возникает тревога. Однако, по словам психолога, надо понимать, что не часто заявленная картинка соответствует действительности.

СЕ

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