Горячий ТОП региональных новостей: В Кирове мужчина заплатил за интимные услуги и остался ни с чем

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10 января 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление магазина в Новосибирской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Южном микрорайоне Твери с крыши дома упал мужчина. Трагедия произошла ранним утром, около 4 часов, в одном из домов по улице Левитана — очевидцы сообщают, что речь идет о доме №38 (пятиэтажка). Упавший с крыши скончался на месте, сообщает Афанасий-бизнес.

В результате ощущаемого землетрясения в Олюторском районе на Камчатке жертв и разрушений нет. Землетрясение произошло на глубине 40 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,9. В отдельных районах населённых пунктов Пенжинского и Олюторского муниципальных районов ощущались подземные толчки силой до 1-2 баллов. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Немецкая овчарка с хозяином ограбила магазин под Новосибирском. Полицейские задержали пса и его владельца, которым оказался 40-летний житель Куйбышева. Ранее мужчина был судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Оказалось, что он специально научил пса грабить, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове мужчина заплатил за интимные услуги и остался ни с чем. В полицию обратился 21-летний молодой человек. Оказалось, что он познакомился в социальных сетях с девушкой. Та обещала ему интим за деньги. Парень перевёл собеседнице 15 тысяч рублей. После этого она перестала отвечать на его сообщения, пишет Новый Вариант.

В Калининграде 21-летний мужчина каждую ночь грабил пожилых женщин. Нарушителя задержали после грабежа 67-летней горожанки. Женщина позвонила в правоохранительные органы сразу после инцидента. Оперативники прибыли на место происшествия, выяснили направление, в котором скрылся молодой человек, и задержали его по горячим следам, как уточняет НИА Калининград.

В Предгорном районе мужчина нечаянно убил сожительницу. Ссора произошла из-за пропажи у мужчины денег. Он нанёс 37-летней женщине несколько ударов руками по лицу и телу, после чего сдавил шею потерпевшей руками и задушил её, сообщает Ставропольский репортер.