В Крыму разрушили памятник Ленину

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10 января 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

an-crimea.ru

В Евпатории оказался разрушен памятник председателю первого правительства Советской России Владимиру ЛЕНИНУ.

О том, что на его месте осталась лишь груда камней, сообщил в социальных сетях местный житель Алексей ПАВЛИШАК.

«Гора строительного мусора – это все, что осталось от памятника Ленину в парке Франко. Очень хочется знать ответы на два вопроса – кто? и зачем?» – написал он в Facebook.

Этот памятник стоял в парке имени Ивана Франко. Его композицию взяли с проекта Дворца Советов – здания в Москве со скульптурой Ленина на вершине. Последние десятилетия парк был заброшен, а памятник постепенно разрушался, пишет «РИА Крым».