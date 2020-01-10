В Крыму разрушили памятник Ленину

В Евпатории оказался разрушен памятник председателю первого правительства Советской России Владимиру ЛЕНИНУ.
О том, что на его месте осталась лишь груда камней, сообщил в социальных сетях местный житель Алексей ПАВЛИШАК.
«Гора строительного мусора – это все, что осталось от памятника Ленину в парке Франко. Очень хочется знать ответы на два вопроса – кто? и зачем?» – написал он в Facebook.
Этот памятник стоял в парке имени Ивана Франко. Его композицию взяли с проекта Дворца Советов – здания в Москве со скульптурой Ленина на вершине. Последние десятилетия парк был заброшен, а памятник постепенно разрушался, пишет «РИА Крым».