В Рождество водитель севастопольской маршрутки перевозил горожан совершенно бесплатно

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10 января 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото an-crimea.ru

Водитель севастопольской маршрутки в Рождество подготовил приятный сюрприз для всех пассажиров. Так, 7 января он перевозил горожан абсолютно бесплатно.

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказали местные жители. Они отметили, что этот водитель всегда был не слишком добрым, поэтому такой поступок вызвал удивление. Один из пассажиров попытался все же расплатиться за проезд, но водитель попросил, чтобы тот взамен этого сделал кому-то другому хорошее дело.

Севастопольцы высоко оценили такой сюрприз. В комментариях они отметили, что дело совсем не в сэкономленных рублях, а в доброте, способной сплотить всех. И особенно отрадно, что это случилось именно в Рождество.