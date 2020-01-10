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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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После новогодних праздников россияне начали выбрасывать крыс и мышей

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

После новогодних праздников россияне начали выбрасывать крыс и мышей
фото: pixabey

В первые дни нового года на улицах увеличилось число выброшенных мышей, крыс и других грызунов. Брошенных зверей находят по всей России и сообщают об этом на горячую линию.

Сейчас волонтёрам поступает от двух до пяти звонков ежедневно, для сравнения — до Нового года таких обращений было всего несколько в неделю. Ненужные животные оказываются в самых разных местах. Клетки со зверьками оставляют в подъездах, возле мусорных контейнеров во дворе или около зоомагазинов и рынков. Некоторые и вовсе выпускают животных в самостоятельное путешествие по городским улицам.

 

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